Экспортная торговая миссия Азербайджана посетит Казахстан 23-26 апреля

Министерство экономики Азербайджана направит экспортные миссии в Астану и Алма-Ату 23-26 апреля, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в ведомстве.
"В состав экспортной миссии войдут азербайджанские компании, занимающиеся производством строительных материалов, химической промышленностью, машиностроением, легкой промышленностью, производством духов и косметики, фруктов и овощей, алкогольных и безалкогольных напитков, консервированных продуктов питания, чая", - сообщили в министерстве.
Предприниматели, желающие принять участие в миссии, должны до 17 марта предоставить необходимые документы в Азербайджанский фонд поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO).
Как сообщалось ранее, в ноябре 2016 года Азербайджан начал организовывать экспортные миссии в различные страны с целью увеличения объемов экспорта.
А.Ахундов
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