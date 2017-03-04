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Бизнес и законодательство 04.03.2017 12:57

Экспортная торговая миссия Азербайджана посетит Казахстан 23-26 апреля

Министерство экономики Азербайджана направит экспортные миссии в Астану и Алма-Ату 23-26 апреля, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в ведомстве.

"В состав экспортной миссии войдут азербайджанские компании, занимающиеся производством строительных материалов, химической промышленностью, машиностроением, легкой промышленностью, производством духов и косметики, фруктов и овощей, алкогольных и безалкогольных напитков, консервированных продуктов питания, чая", - сообщили в министерстве.

Предприниматели, желающие принять участие в миссии, должны до 17 марта предоставить необходимые документы в Азербайджанский фонд поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO).

Как сообщалось ранее, в ноябре 2016 года Азербайджан начал организовывать экспортные миссии в различные страны с целью увеличения объемов экспорта.

А.Ахундов

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, КАЗАХСТАН, МИССИЯ, ЭКСПОРТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]