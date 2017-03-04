Экспортная торговая миссия Азербайджана посетит Казахстан 23-26 апреля

Министерство экономики Азербайджана направит экспортные миссии в Астану и Алма-Ату 23-26 апреля, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в ведомстве.

"В состав экспортной миссии войдут азербайджанские компании, занимающиеся производством строительных материалов, химической промышленностью, машиностроением, легкой промышленностью, производством духов и косметики, фруктов и овощей, алкогольных и безалкогольных напитков, консервированных продуктов питания, чая", - сообщили в министерстве.

Предприниматели, желающие принять участие в миссии, должны до 17 марта предоставить необходимые документы в Азербайджанский фонд поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO).

Как сообщалось ранее, в ноябре 2016 года Азербайджан начал организовывать экспортные миссии в различные страны с целью увеличения объемов экспорта.

А.Ахундов