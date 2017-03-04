Если факт использования химоружия в Мосуле подтвердится, речь будет идти о военном преступлении, заявляют в ООН

В ООН заявили в субботу, что применение химоружия в иракском Мосуле, если эти сообщения подтвердятся, - нарушение международного гуманитарного права и военное преступление.

"Никогда не будет никаких оправданий использованию химоружия", - говорится в распространенном заявлении координатора гуманитарной помощи ООН в Ираке Лизы Гранде.

Накануне Международный Комитет Красного Креста (МККК) решительным образом осудил применение химического оружия в ходе боевых действий в районе иракского города Мосула.

С осени прошлого года иракская армия при поддержке курдских ополченцев проводит операцию по освобождению Мосула - второго по величине города Ирака, от боевиков террористической группировки ИГИЛ (запрещена в РФ - ИФ).

Иракская армия установила контроль над восточной частью Мосула и сейчас ведет бои с ИГИЛ за западную часть города.