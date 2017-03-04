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Дальнее зарубежье 04.03.2017 14:15

Если факт использования химоружия в Мосуле подтвердится, речь будет идти о военном преступлении, заявляют в ООН

В ООН заявили в субботу, что применение химоружия в иракском Мосуле, если эти сообщения подтвердятся, - нарушение международного гуманитарного права и военное преступление.

"Никогда не будет никаких оправданий использованию химоружия", - говорится в распространенном заявлении координатора гуманитарной помощи ООН в Ираке Лизы Гранде.

Накануне Международный Комитет Красного Креста (МККК) решительным образом осудил применение химического оружия в ходе боевых действий в районе иракского города Мосула.

С осени прошлого года иракская армия при поддержке курдских ополченцев проводит операцию по освобождению Мосула - второго по величине города Ирака, от боевиков террористической группировки ИГИЛ (запрещена в РФ - ИФ).

Иракская армия установила контроль над восточной частью Мосула и сейчас ведет бои с ИГИЛ за западную часть города.

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Тэги: ООН, ИРАК, ХИМОРУЖИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]