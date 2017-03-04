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Дальнее зарубежье 04.03.2017 14:35

Представитель Трампа летом прошлого года встречался с главным раввином России - газета

Бывший руководитель юридического департамента Trump Organization, ныне занимающий пост спецпредставителя администрации президента США Дональда Трампа на международных переговорах Джейсон Гринблатт летом прошлого года встречался с главным раввином России Берлом Лазаром, пишет газета "Нью-Йорк таймс".

"(Дж.Гринблатт - ИФ) сказал, что они не углублялись в обсуждение российско-американских отношений, и назвал встречу "менее чем полезной", - пишет газета.

"Б.Лазар сказал, что они говорили об антисемитизме в России, о живущих в России евреях и о российском обществе в целом", - отмечает издание, добавляя, что Б.Лазар также сообщил, что не обсуждал эту встречу с официальными лицами в Кремле.

Кроме того, отмечает "Нью-Йорк таймс", в ходе предвыборной кампании Дж.Гринблатт также встречался с другими лидерами иудейского религиозного движения "Хабад".

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Тэги: США, ТРАМП, ПРЕДСТАВИТЕЛЬ, ВСТРЕЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]