Представитель Трампа летом прошлого года встречался с главным раввином России - газета

Бывший руководитель юридического департамента Trump Organization, ныне занимающий пост спецпредставителя администрации президента США Дональда Трампа на международных переговорах Джейсон Гринблатт летом прошлого года встречался с главным раввином России Берлом Лазаром, пишет газета "Нью-Йорк таймс".

"(Дж.Гринблатт - ИФ) сказал, что они не углублялись в обсуждение российско-американских отношений, и назвал встречу "менее чем полезной", - пишет газета.

"Б.Лазар сказал, что они говорили об антисемитизме в России, о живущих в России евреях и о российском обществе в целом", - отмечает издание, добавляя, что Б.Лазар также сообщил, что не обсуждал эту встречу с официальными лицами в Кремле.

Кроме того, отмечает "Нью-Йорк таймс", в ходе предвыборной кампании Дж.Гринблатт также встречался с другими лидерами иудейского религиозного движения "Хабад".