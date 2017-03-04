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Генпрокурор США Сешнс письменно ответит на вопросы о своих контактах с Россией - СМИ

Генеральный прокурор США Джефф Сешнс в письменном виде ответит на вопросы демократов Сената о своих встречах с послом РФ в США Сергеем Кисляком в прошлом году, сообщили в субботу американские СМИ со ссылкой на Минюст страны.

Накануне девять сенаторов-демократов направили главе юридического комитета Сената США Чаку Грассли письмо, в котором призывали Дж.Сешнса выступить перед комитетом до ежегодных обязательных слушаний, чтобы сообщить о контактах с послом РФ.

Однако вместо этого ожидается, что в понедельник Дж.Сешнс письменно представит ответы на вопросы демократов.

Как сообщалось, в четверг демократы из юридического комитета палаты представителей конгресса США призвали ФБР открыть уголовное расследование в связи с заявлениями Дж.Сешнса, которые он сделал во время процедуры утверждения его кандидатуры в сенате США.

По мнению представителей демократической партии США, Дж.Сешнс солгал, когда ответил отрицательно на вопрос сенаторов о своих встречах с российскими официальными лицами.

В свою очередь Дж.Сешнс заявил, что его ответы во время слушаний в сенате по утверждению его кандидатуры были честными и что в ближайшее время он разъяснит членам конгресса свои показания для протокола.

"Мой ответ на вопрос сенатора (о контактах с представителями РФ - ИФ) был честным и верным. Я напишу в юридический комитет сената. Скоро, сегодня или завтра, я разъясню свои показания (во время слушаний по утверждению его кандидатуры - ИФ) для протокола", - сказал он на пресс-конференции.

Газета "Вашингтон пост" ранее сообщила, что Дж.Сешнс в бытность сенатором дважды встречался с послом РФ в США Сергеем Кисляком и не стал об этом упоминать, когда его кандидатуру утверждали в сенате.

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Тэги: США, ГЕНПРОКУРОР, ПЛАНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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