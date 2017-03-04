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Регион 04.03.2017 13:15

В Иране провели успешное испытание комплекса С-300 в рамках учений сил ПВО - СМИ

В Тегеране успешно испытали комплекс С-300 в рамках учений сил ПВО, передает в субботу агентство "Тасним".

Отмечается, что испытание поставленного Россией Ирану ЗРК С-300 прошло в ходе учений под кодовым названием "Демавенд".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ИРАН, ПВО, ИСПЫТАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]