В Иране провели успешное испытание комплекса С-300 в рамках учений сил ПВО - СМИ

В Тегеране успешно испытали комплекс С-300 в рамках учений сил ПВО, передает в субботу агентство "Тасним".

Отмечается, что испытание поставленного Россией Ирану ЗРК С-300 прошло в ходе учений под кодовым названием "Демавенд".