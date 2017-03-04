Бывший президент Нацбанка Молдавии Талмач арестован по подозрению в мошенничестве

В Молдавии арестовали бывшего президента Национального банка республики Леонида Талмача, сообщила пресс-служба Национального центра по борьбе с коррупцией в субботу.

По данным пресс-службы, Л.Талмач был задержан в пятницу вечером. Сразу после задержания суд сектора Буюканы Кишинева принял решение об аресте на 15 суток.

В ведомстве сообщили, что Л.Талмач был задержан "по подозрению в участии в преступной группе, мошенничестве в особо крупных размерах, причинении имущественного ущерба и злоупотреблении служебным положением".

Согласно ордеру на арест, Л.Талмач обвиняется в том, что "совместно с группой лиц (выявленных и неизвестных, в том числе юридических лиц различной организационной формы, и часть из которых входит в организованную преступную группировку) он присвоил имущество в особо крупных размерах Общественной ассоциации "Национальное бюро страховщиков автотранспортных средств" (ВNAA)".

"С помощью обмана и злоупотребления доверием эта группа лиц получила средства, размещенные на счетах ВNAA, открытых в Moldova-Agroindbank и Moldindconbank, и нанесла материальный ущерб ассоциации в особо крупных размерах", - говорится в сообщении.

Сумма ущерба не уточняется.

В свою очередь, пресс-секретарь президента Ион Чебан выразил озабоченность в связи с задержанием известного банкира.

"Мы очень обеспокоены этим задержанием. Леонид Талмач - важная для республики Молдова личность, высоко оцененная и международным сообществом, человек, который стоял у истоков формирования банковской системы. Со вчерашнего дня он является и членом Экономического совета при президенте. Мы выясняем, в чем дело. Надеемся, что это ошибка, и что в самое ближайшее время ситуация прояснится", - написал И.Чебан на своей странице в социальных сетях в субботу.

Л.Талмачу 63 года, он является одним из ведущих молдавских банкиров. Он работал в Санкт-Петербурге, после провозглашения независимости Молдавии вернулся в Кишинев. В 1991 году стал президентом Национального банка Молдавии (НБМ). Он ввел в обращение национальную валюту и, по сути, создал банковскую систему страны.

Возглавлял НБМ до 2009 года. В 2013-2015 году был председателем Ассоциации банков Молдавии. С 2015 года руководил коммерческим банком "Молдинконбанк", который принадлежит известному банкиру Вячеславу Платону. В.Платон находится под арестом с июля прошлого года, его обвиняют в финансовых махинациях, краже денег, отмывании денег в особо крупных размерах, в том числе - более $20 млрд. российских денег через молдавские банки.

В пятницу утром Л.Талмач принял участие в первом заседании Экономического совета при президенте, указ о его назначении членом совета был подписан президентом Игорем Додоном в тот же день. Во второй половине дня его арестовали.