Генпрокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело в отношении иностранных компаний из-за их деятельности на оккупированных территориях

Генпрокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело по фактам незаконной экономической деятельности на оккупированных территориях в отношении ряда иностранных компаний, отмечается в сообщении Генпрокуратуры.
"Генпрокуратура возбудила уголовное дело и начала следствие по фактам незаконной экономической деятельности на оккупированных территориях, ущерба в крупном размере и незаконных доходов в отношении компаний из Швейцарии, Болгарии, Уругвая, Аргентины, Румынии и других стран", - говорится в сообщении.
Материалы по этим фактам в Генпрокуратуру передал МИД страны.
"Расследование выявило, что главы ряда иностранных компаний, в том числе компаний "Haik Watch and Jewelry Co", "Rodino Haskovo" JIC, "Centro Ceibal", "Deccan Gold Mines Ltd" и "Cosmote Romanian Mobile Telecommunications S.A", в 1999-2017 годах неоднократно незаконно пересекали государственную границу Азербайджана через территорию Армению, создали в городах Ханкенди, Шуша, Лачинском, Кельбаджарском районах и на других оккупированных территориях предприятия без государственной регистрации в Азербайджане", - отмечается в сообщении.
Согласно сообщению Генпрокуратуры, эти компании, использовав природные богатства и полезные ископаемые, нанесли ущерб в крупном размере, получали незаконные доходы, а также поддерживали оккупацию и нарушение территориальной целостности Азербайджана.
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