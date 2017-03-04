МВФ в ноябре 2017г проведет консультации с правительством Азербайджана по статье IV

Миссия Международного валютного фонда (МВФ) в ноябре 2017 года посетит Баку для проведения консультаций с правительством Азербайджана по статье IV Устава МВФ, отмечается в сообщении министерства финансов.
"Министр финансов Азербайджана Самир Шарифов и глава миссии МВФ по Азербайджану Мохаммед эль-Горчи на встрече в Баку договорились о том, что очередной визит миссии МВФ для проведения консультаций с правительством Азербайджана по статье IV Устава МВФ состоится в ноябре текущего года", - говорится в сообщении.
Стороны обсудили перспективы сотрудничества по вопросам предоставления МВФ технической помощи Центральному банку Азербайджана в сфере совершенствования денежно-курсовой политики и Минфину в сфере среднесрочного бюджетного планирования и формирования макрофискальных рамок.
Азербайджан присоединился к МВФ 18 сентября 1992 года. С 2006 года правительство Азербайджана не осуществляет заимствований от МВФ, и сотрудничество ведется в рамках консультаций по статье IV устава фонда, технических миссий по основным направлениям макроэкономической политики.
А.Ахундов
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