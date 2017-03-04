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Макроэкономика 04.03.2017 14:58

МВФ в ноябре 2017г проведет консультации с правительством Азербайджана по статье IV

Миссия Международного валютного фонда (МВФ) в ноябре 2017 года посетит Баку для проведения консультаций с правительством Азербайджана по статье IV Устава МВФ, отмечается в сообщении министерства финансов.

"Министр финансов Азербайджана Самир Шарифов и глава миссии МВФ по Азербайджану Мохаммед эль-Горчи на встрече в Баку договорились о том, что очередной визит миссии МВФ для проведения консультаций с правительством Азербайджана по статье IV Устава МВФ состоится в ноябре текущего года", - говорится в сообщении.

Стороны обсудили перспективы сотрудничества по вопросам предоставления МВФ технической помощи Центральному банку Азербайджана в сфере совершенствования денежно-курсовой политики и Минфину в сфере среднесрочного бюджетного планирования и формирования макрофискальных рамок.

Азербайджан присоединился к МВФ 18 сентября 1992 года. С 2006 года правительство Азербайджана не осуществляет заимствований от МВФ, и сотрудничество ведется в рамках консультаций по статье IV устава фонда, технических миссий по основным направлениям макроэкономической политики.

А.Ахундов

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, МВФ, МИССИЯ, ВИЗИТ


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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]