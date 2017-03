Vitol Investment Partnership Ltd. (в лице VIP Turkey Enerji A.S.) покупает у австрийской OMV ее дочернюю турецкую компанию по реализации топлива OMV Petrol Ofisi A.S. за 1,368 млрд, сообщили стороны.

Сделку планируется закрыть не позднее третьего квартала текущего года.

OMV AG вошла в этот актив в 2010 году, выкупив компанию у турецкой Dogan Siketler Grubu 54%-ю долю акций компании OMV Petrol Ofisi A.S за $1,3 млрд, затем увеличила свою долю до 96%. О своем интересе к покупке Petrol Ofisi говорила Госнефтекомпания Азербайджана (ГНКАР).

Доля Petrol Ofisi на топливном рынке страны составляет около 23%. Бизнес включает сеть из 1700 АЗС, крупнейшую в стране нефтепродуктохранилище и логистическую сеть общей емкостью 1 млн куб. м. Petrol Ofisi - ведущий поставщик смазочных материалов и авиатоплива (в 20 аэропортах). В 2016 году объем реализации топлива составил 10,68 млн тонн.