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ТЭК 04.03.2017 17:18

OMV выбрала Vitol покупателем своей нефтепродуктовой "дочки" в Турции

Vitol Investment Partnership Ltd. (в лице VIP Turkey Enerji A.S.) покупает у австрийской OMV ее дочернюю турецкую компанию по реализации топлива OMV Petrol Ofisi A.S. за 1,368 млрд, сообщили стороны.

Сделку планируется закрыть не позднее третьего квартала текущего года.

OMV AG вошла в этот актив в 2010 году, выкупив компанию у турецкой Dogan Siketler Grubu 54%-ю долю акций компании OMV Petrol Ofisi A.S за $1,3 млрд, затем увеличила свою долю до 96%. О своем интересе к покупке Petrol Ofisi говорила Госнефтекомпания Азербайджана (ГНКАР).

Доля Petrol Ofisi на топливном рынке страны составляет около 23%. Бизнес включает сеть из 1700 АЗС, крупнейшую в стране нефтепродуктохранилище и логистическую сеть общей емкостью 1 млн куб. м. Petrol Ofisi - ведущий поставщик смазочных материалов и авиатоплива (в 20 аэропортах). В 2016 году объем реализации топлива составил 10,68 млн тонн.

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Тэги: ЕВРОПА, ТУРЦИЯ, НЕФТЬ, СДЕЛКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]