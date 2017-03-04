Падение экономики России закончено, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

"Погода" в экономике тоже меняется - совершенно очевидно, что наша экономика вошла, пока ещё, может, не так уверенно, но всё-таки в стадию роста. Падение закончилось", - сказал Д.Медведев в интервью программе "Вести в субботу с Сергеем Брилевым" телеканала "Россия 1" (ВГТРК).

Он напомнил, что в этом году правительство ожидает роста экономики в пределах от 1 до 2%. "Это уже очень неплохо, по сути, это европейский уровень роста. Хотя хотелось бы больше. И план действий правительства на период до 2025 года, который мы сейчас готовим, нацелен именно на трёх и более процентный рост нашей экономики с тем, чтобы перекрыть мировые цифры по росту", - сказал глава правительства.

Д.Медведев добавил: "Очень важно то, что мы всё-таки сумели совладать с инфляцией. В какой-то относительно недавний момент нам казалось, что инфляция снова разбушевалась после девальвации рубля".

В частности, в 2014 году инфляция была гораздо выше. "Она была двузначная, к сожалению, и это сильно ударило по доходам населения. Это, естественно, никому не нравилось, за исключением, может быть, отдельных сегментов бизнеса, которые всегда на девальвации выигрывают", - отметил премьер.