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СНГ 04.03.2017 15:20

Медведев: "погода" в российской экономике меняется, наступила стадия роста

Падение экономики России закончено, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

"Погода" в экономике тоже меняется - совершенно очевидно, что наша экономика вошла, пока ещё, может, не так уверенно, но всё-таки в стадию роста. Падение закончилось", - сказал Д.Медведев в интервью программе "Вести в субботу с Сергеем Брилевым" телеканала "Россия 1" (ВГТРК).

Он напомнил, что в этом году правительство ожидает роста экономики в пределах от 1 до 2%. "Это уже очень неплохо, по сути, это европейский уровень роста. Хотя хотелось бы больше. И план действий правительства на период до 2025 года, который мы сейчас готовим, нацелен именно на трёх и более процентный рост нашей экономики с тем, чтобы перекрыть мировые цифры по росту", - сказал глава правительства.

Д.Медведев добавил: "Очень важно то, что мы всё-таки сумели совладать с инфляцией. В какой-то относительно недавний момент нам казалось, что инфляция снова разбушевалась после девальвации рубля".

В частности, в 2014 году инфляция была гораздо выше. "Она была двузначная, к сожалению, и это сильно ударило по доходам населения. Это, естественно, никому не нравилось, за исключением, может быть, отдельных сегментов бизнеса, которые всегда на девальвации выигрывают", - отметил премьер.

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Тэги: РОССИЯ, ПРЕМЬЕР, ЭКОНОМИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]