Трамп может временно заморозить планы по подготовке соглашения с Москвой по борьбе с ИГ - СМИ

Президент США Дональд Трамп обсуждает с советниками и партнерами приостановку плана, предусматривающего работу над соглашением с Россией по борьбе с группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), сообщает в субботу агентство "Ассошиэйтед пресс" (АП) со ссылкой на представителей администрации и западных дипломатов.
По его данным, такое решение президент США может принять на фоне новой волны обвинений в адрес команды Д.Трампа в контактах с РФ.
Кроме того, отмечается в сообщении АП, "скептицизм Трампа о заключении подобной сделки с Москвой также связан с ростом влияния его советников, которые заняли жесткую позицию в отношении России, включая шефа Пентагона Джеймса Мэттиса и нового советника по нацбезопасности Герберта Макмастера".
Во время первой встречи с сотрудниками Совета национальной безопасности Г.Макмастер назвал Россию и Китай странами, которые хотят перевернуть существующий мировой порядок, отмечает АП, которое ссылается на представителя американской администрации, присутствовавшего на этом собрании.
Европейские партнеры, продолжает АП, также призывают администрацию Д.Трампа не идти на преждевременные уступки России, отмечая, что соглашение несет большие риски. Исходя из обещания Д.Трампа, что "Америка прежде всего", западные партнеры США делают упор на то, что реализовать подобный курс, пойдя на уступки Москве, будет сложно. При этом они призывают Д.Трампа сосредоточиться на важности объединения усилия США и Европы для противостояния России, отмечает АП.
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