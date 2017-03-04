Визит главы МИД Великобритании в Москву состоится в конце марта - посольство

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон нанесет визит в Россию в конце марта этого года.
"Визит главы Форин Офиса Бориса Джонсона в Россию запланирован на конец марта", - сообщили "Интерфаксу" в посольстве Великобритании в Москве.
Ранее в субботу британский МИД сообщил, что Б.Джонсон в ближайшие недели посетит Москву по приглашению российского коллеги Сергея Лаврова. "(Глава МИД - ИФ) принял приглашения главы МИД РФ Сергея Лаврова посетить Москву в ближайшие недели", - сообщается на сайте Форин-офиса.
"Переговоры будут сосредоточены на отношениях между Великобританией и Россией и на текущих международных темах, включая Сирию и Украину, по которым у нас все еще остаются значительные разногласия", - говорится в сообщении
Визит главы МИД Великобритании Б.Джонсона в Россию прорабатывается, сообщил "Интерфаксу" источник в МИД РФ.
"Визит находится в проработке",- сказал собеседник агентства.
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