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Дальнее зарубежье 04.03.2017 16:18

Визит главы МИД Великобритании в Москву состоится в конце марта - посольство

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон нанесет визит в Россию в конце марта этого года.

"Визит главы Форин Офиса Бориса Джонсона в Россию запланирован на конец марта", - сообщили "Интерфаксу" в посольстве Великобритании в Москве.

Ранее в субботу британский МИД сообщил, что Б.Джонсон в ближайшие недели посетит Москву по приглашению российского коллеги Сергея Лаврова. "(Глава МИД - ИФ) принял приглашения главы МИД РФ Сергея Лаврова посетить Москву в ближайшие недели", - сообщается на сайте Форин-офиса.

"Переговоры будут сосредоточены на отношениях между Великобританией и Россией и на текущих международных темах, включая Сирию и Украину, по которым у нас все еще остаются значительные разногласия", - говорится в сообщении

Визит главы МИД Великобритании Б.Джонсона в Россию прорабатывается, сообщил "Интерфаксу" источник в МИД РФ.

"Визит находится в проработке",- сказал собеседник агентства.

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Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, РОССИЯ, ВИЗИТ, ПОСОЛЬСТВО


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