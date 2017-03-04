Спикер парламента Грузии пригрозил провести президентские выборы по новой системе уже в 2018 году

Председатель парламента Грузии Ираклий Кобахидзе раскритиковал высказывания президента Георгия Маргвелашвили по поводу работы государственной конституционной комиссии.

"Если президент Грузии продолжит делать некорректные заявления, мы можем пересмотреть свою позицию и уже в 2018 году провести президентские выборы не прямым голосованием, а по новой избирательной системе", - заявил И.Кобахидзе на заседании конституционной комиссии, которая проходит в субботу.

Он назвал высказывания президента некорректными. "Эти высказывания являются вполне осознанной попыткой дискредитировать государственную конституционную комиссию", - считает глава парламента.

Накануне Г.Маргвелашвили заявил журналистам, что в конституционной комиссии при определении процедуры избрания президента заявляют о нежелании спекуляций со стороны оппозиции в отношении действующего президента и готовы провести очередные президентские выборы в 2018 году путем прямого голосования, но уже следующие президентские выборы по другой избирательной системе.

"Когда говорят о том, какое решение будет принято в отношении конкретного политика, конкретно в отношении действующего президента, это наглядно показывает, что мотивация здесь не содержательный пересмотр Конституции, а взгляды на этого конкретного политика. Это неверный подход", - заявил Г.Маргвелашвили.

Он считает, что нельзя отнимать у населения право избирать президента прямым голосованием. Он также считает, что каждый гражданин имеет право выражать свое мнение при пересмотре Конституции.

Со своей стороны представители парламентского большинства (которое имеет большинство в конституционной комиссии) считают, что выборы президента Грузии должны проходить в ходе голосования в парламенте, так как после конституционных изменений в 2010 году полномочия президента сводятся к представительским.