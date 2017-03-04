Спикер парламента Грузии пригрозил провести президентские выборы по новой системе уже в 2018 году

Председатель парламента Грузии Ираклий Кобахидзе раскритиковал высказывания президента Георгия Маргвелашвили по поводу работы государственной конституционной комиссии.
"Если президент Грузии продолжит делать некорректные заявления, мы можем пересмотреть свою позицию и уже в 2018 году провести президентские выборы не прямым голосованием, а по новой избирательной системе", - заявил И.Кобахидзе на заседании конституционной комиссии, которая проходит в субботу.
Он назвал высказывания президента некорректными. "Эти высказывания являются вполне осознанной попыткой дискредитировать государственную конституционную комиссию", - считает глава парламента.
Накануне Г.Маргвелашвили заявил журналистам, что в конституционной комиссии при определении процедуры избрания президента заявляют о нежелании спекуляций со стороны оппозиции в отношении действующего президента и готовы провести очередные президентские выборы в 2018 году путем прямого голосования, но уже следующие президентские выборы по другой избирательной системе.
"Когда говорят о том, какое решение будет принято в отношении конкретного политика, конкретно в отношении действующего президента, это наглядно показывает, что мотивация здесь не содержательный пересмотр Конституции, а взгляды на этого конкретного политика. Это неверный подход", - заявил Г.Маргвелашвили.
Он считает, что нельзя отнимать у населения право избирать президента прямым голосованием. Он также считает, что каждый гражданин имеет право выражать свое мнение при пересмотре Конституции.
Со своей стороны представители парламентского большинства (которое имеет большинство в конституционной комиссии) считают, что выборы президента Грузии должны проходить в ходе голосования в парламенте, так как после конституционных изменений в 2010 году полномочия президента сводятся к представительским.
Генпрокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело в отношении иностранных компаний из-за их деятельности на оккупированных территориях
Позиция Бишкека по итоговому заявлению саммита ОЭС в Пакистане вызывает удивление и непонимание – Администрация президента Азербайджана
Главы МИД РФ и Азербайджана на следующей неделе обсудят нагорно-карабахское урегулирование
OMV выбрала Vitol покупателем своей нефтепродуктовой "дочки" в Турции
МВФ в ноябре 2017г проведет консультации с правительством Азербайджана по статье IV
Экспортная торговая миссия Азербайджана посетит Казахстан 23-26 апреля
Президент Азербайджана назначил членов НС Фонда молодежи
На Каспии найдено тело, возможно, еще одного из пропавших в декабре азербайджанских нефтяников
В Лужниках сданы первые объекты к чемпионату мира по футболу
Капремонт многоквартирных домов обойдется ИВ Гедабекского района в 767 тыс. манатов
Нахчыванская АР Азербайджана и Аджарская АР Грузии обсуждают расширение сотрудничества
Президент Алиев принимает участие в конференции, посвященной исполнению Госпрограммы развития регионов
Таллину в сотрудничестве с Баку будет легче установить контакты с Тегераном - временно поверенный Эстонии
Россия надеется на объективное и справедливое решение по делу Лапшина
Азербайджан и Россия планируют обсудить комплекс вопросов по развитию сотрудничества в сфере образования
Абоненты Bakcell теперь могут пользоваться Instagram бесплатно
Расширение сотрудничества между ЕС и Азербайджаном позволит диверсифицировать экономику страны, - Посол Франции Аурелия Бушез
Вопросы строительства доступного жилья обсуждены в рамках бизнес-форума Caspian European Club (Caspian Business Club) и Caspian American Club
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»