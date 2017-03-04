В Лужниках сданы первые объекты к чемпионату мира по футболу

На территории комплекса "Лужники" введены в эксплуатацию аккредитационный центр и павильон входного контроля на Аллее Славы, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин в субботу.
"Мы завершили работы по строительству аккредитационного центра общей площадью порядка 5 тыс. кв.м и павильона входного контроля на Аллее Славы площадью 250 кв.м. Это первые объекты, введенные на территории комплекса к предстоящему в 2018 году чемпионату мира", - сказал М.Хуснуллин.
Он также отметил, что с наступлением теплого сезона на территории комплекса продолжатся работы по благоустройству.
"Уже в апреле мы продолжим работу по благоустройству всей территории комплекса. В будущем нам предстоит здесь разместить большое количество временных сооружений, необходимых для проведения чемпионата мира. Это зоны для журналистов, фан-зоны, зоны VIP гостей и разгрузки мультимедийного оборудования", - сказал заммэра.
Он отметил, что работы по реконструкции арены "Лужники" идут хорошими темпами, и специалисты Мосгорстройнадзора уже начали приемку объекта.
"У нас нет никаких сомнений, что в скором времени стадион будет введен в эксплуатацию", - отметил глава стройкомплекса.
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