Малайзия выслала посла Северной Кореи из страны - СМИ

МИД Малайзии сообщил о высылке посла КНДР в стране, передает в субботу агентство "Ассошиэйтед пресс" (АП).

По его данным, решение принято в связи с убийством брата северокорейского лидера Ким Чен Нама.

Ким Чен Нам скончался 13 февраля на пути в больницу после того, как в аэропорту Куала-Лумпура две женщины плеснули ему в лицо жидкостью, содержащей высокотоксичное вещество VX.