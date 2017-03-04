Первая встреча Сешнса и посла РФ в США была организована администрацией Обамы - Трамп

Первая встреча генпрокурора США Джеффа Сешнса в бытность сенатором с послом РФ в США Сергеем Кисляком была организована администрацией экс-президента Барака Обамы, написал в субботу в "Твиттере" нынешний лидер США Дональд Трамп.

"Первая встреча Джеффа Сешнса с российским послом была организована администрацией Обамы в рамках образовательной программы для 100 послов", - написал он.

"Тот же российский посол, который встречался с Джеффом Сешнсом, посещал Белый дом при Обаме 22 раза, и 4 раза только за прошлый год", - добавил Д.Трамп в другом "твите".

Газета "Вашингтон пост" ранее сообщила, что Дж.Сешнс в бытность сенатором дважды встречался с послом РФ в США Сергеем Кисляком и не стал об этом упоминать, когда его кандидатуру утверждали в сенате.