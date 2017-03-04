Трамп обвинил Обаму в прослушке его телефонных разговоров прямо перед выборами

Президент США Дональд Трамп заявил в субботу, что экс-лидер страны Барак Обама прослушивал его телефонные разговоры во время предвыборной кампании.

"Ужасно! Только узнал, что Обама прослушивал мои разговоры в Trump Tower прямо перед победой", - написал он в субботу в своем "Твиттере".

"Законно ли действующему президенту заниматься прослушкой предвыборной кампании в преддверии выборов?" - поинтересовался президент США.

"Как низко мог пасть президент Обама, чтобы прослушивать мои телефонные разговоры во время сакрального избирательного процесса. Это Уотергейтский скандал Никсона. Плохой парень!" - написал Д.Трамп, отметив, что "хороший адвокат наверняка сможет превратить в большое дело тот факт, что Обама подслушивал мои разговоры в октябре, прямо перед выборами".