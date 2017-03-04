Турецкий премьер сообщил, что провел продуктивную беседу с канцлером ФРГ Меркель

Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым назвал продуктивным свой телефонный разговор с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, сообщают в субботу европейские СМИ.

"Наш разговор был хорошим и продуктивным", - сообщил он журналистам, добавив, что на будущей неделе главы МИД Турции и Германии проведут встречу.

Отношения между Анкарой и Берлином ухудшились, в частности, после того, как в Турции был арестован журналист Дениз Юджел из немецкой газеты "Вельт". Турецкие власти подозревают его в террористической деятельности.