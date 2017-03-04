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Дальнее зарубежье 04.03.2017 19:40

Турецкий премьер сообщил, что провел продуктивную беседу с канцлером ФРГ Меркель

Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым назвал продуктивным свой телефонный разговор с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, сообщают в субботу европейские СМИ.

"Наш разговор был хорошим и продуктивным", - сообщил он журналистам, добавив, что на будущей неделе главы МИД Турции и Германии проведут встречу.

Отношения между Анкарой и Берлином ухудшились, в частности, после того, как в Турции был арестован журналист Дениз Юджел из немецкой газеты "Вельт". Турецкие власти подозревают его в террористической деятельности.

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Тэги: ТУРЦИЯ, ПРЕМЬЕР, ГЕРМАНИЯ, КОНТАКТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]