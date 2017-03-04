Президент Азербайджана назначил членов НС Фонда молодежи

Президент Азербайджана Ильхам Алиев назначил членов наблюдательного совета Фонда молодежи при президенте страны.
Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте главы государства.
В члены Наблюдательного совета назначаются представители государственных органов и молодежных организаций.
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