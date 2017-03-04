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Социум 04.03.2017 19:20

Президент Азербайджана назначил членов НС Фонда молодежи

Президент Азербайджана Ильхам Алиев назначил членов наблюдательного совета Фонда молодежи при президенте страны.

Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте главы государства.

В члены Наблюдательного совета назначаются представители государственных органов и молодежных организаций.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ФОНД, МОЛОДЕЖЬ, НС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]