Главы РФ и Казахстана обсудили возможность проведения очередной встречи по Сирии в Астане в середине марта

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев провел телефонный разговор с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, сообщила пресс-служба главы Казахстана.
"В контексте только что завершившихся женевских переговоров президент России сообщил о намерении военных подразделений сирийской оппозиции провести очередную встречу по урегулированию сирийского кризиса в Астане в середине марта этого года. В свою очередь, президент Казахстана заявил о готовности организовать такие переговоры", - говорится в сообщении.
В ходе беседы Н.Назарбаев и В.Путин обсудили наиболее актуальные темы двухстороннего сотрудничества в свете последней встречи лидеров в Алматы.
Главы государств обменялись мнениями по вопросам региональной повестки дня в связи с недавно состоявшимися визитами Владимира Путина в Таджикистан и Киргизию.
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