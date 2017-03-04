Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7548 EUR   1.846 RUR   0.0299 GBR   2.1527 TRY   0.4708

Цена на нефть

    $/bbl WTI   53.83 Brent   56.36

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 14° Завтра 6 Мар 7 Мар 11°

СНГ 04.03.2017 19:58

Главы РФ и Казахстана обсудили возможность проведения очередной встречи по Сирии в Астане в середине марта

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев провел телефонный разговор с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, сообщила пресс-служба главы Казахстана.

"В контексте только что завершившихся женевских переговоров президент России сообщил о намерении военных подразделений сирийской оппозиции провести очередную встречу по урегулированию сирийского кризиса в Астане в середине марта этого года. В свою очередь, президент Казахстана заявил о готовности организовать такие переговоры", - говорится в сообщении.

В ходе беседы Н.Назарбаев и В.Путин обсудили наиболее актуальные темы двухстороннего сотрудничества в свете последней встречи лидеров в Алматы.

Главы государств обменялись мнениями по вопросам региональной повестки дня в связи с недавно состоявшимися визитами Владимира Путина в Таджикистан и Киргизию.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: КАЗАХСТАН, РОССИЯ, ПРЕЗИДЕНТЫ, СИРИЯ


Похожие новости


ЕАБР одобрил казахстанский проект на несколько миллиардов долларов - Путин Саммит ШОС запланирован в Астане на 8-9 июня - Ушаков Бывший вице-премьер Казахстана Тасмагамбетов назначен послом в России Путин обсудил с Назарбаевым подготовку астанинской встречи по сирийскому урегулированию - Кремль Газпром начинает экспорт СПГ автотранспортом в Казахстан, снабдит университет в Астане Убийство посла РФ в Турции еще раз подтверждает необходимость объединения усилий всего мира в борьбе с терроризмом - Назарбаев

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]