Египет зовет Газпром вести разведку в стране

Власти Египта хотели бы привлечь "Газпром" к геологоразведочным работам в стране, заявил премьер-министр Египта Шериф Исмаил на встрече с главой Совета Федерации Валентиной Матвиенко в Каире.
"В России есть компания "Газпром", поэтому мы были бы очень рады, если бы она работала в Египте в том, что касается поиска полезных ископаемых. Для нас это было бы очень важно", - сказал египетский премьер.
"Арабская весна" привела к существенному снижению производства газа в Египте (в 2015 году добыча упала до 45,6 млрд кубометров с максимума в 62,7 млрд куб. м в 2009 году), в результате чего страна стала активно закупать сжиженный природный газ (СПГ) и строить терминалы по его приему.
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