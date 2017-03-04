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Дальнее зарубежье 04.03.2017 20:40

Египет зовет Газпром вести разведку в стране

Власти Египта хотели бы привлечь "Газпром" к геологоразведочным работам в стране, заявил премьер-министр Египта Шериф Исмаил на встрече с главой Совета Федерации Валентиной Матвиенко в Каире.

"В России есть компания "Газпром", поэтому мы были бы очень рады, если бы она работала в Египте в том, что касается поиска полезных ископаемых. Для нас это было бы очень важно", - сказал египетский премьер.

"Арабская весна" привела к существенному снижению производства газа в Египте (в 2015 году добыча упала до 45,6 млрд кубометров с максимума в 62,7 млрд куб. м в 2009 году), в результате чего страна стала активно закупать сжиженный природный газ (СПГ) и строить терминалы по его приему.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, ЕГИПЕТ, ГАЗ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]