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Дальнее зарубежье 04.03.2017 20:58

Родные пассажиров пропавшего MH370 запустили кампанию, чтобы продолжить поиски лайнера

Родственники пассажиров, находившихся на борту пропавшего в 2014 году малазийского "Боинга" MH370 запустили кампанию для возобновления поисков лайнера, сообщают в субботу западные СМИ.

Родственники планируют собрать $15 млн для продолжения поисков к северу от места, где эта операция проводилась ранее.

Власти Малайзии поддержали инициативу, однако пока неизвестно, окажет правительство страны поддержку в проведении новой операции.

Ранее власти Китая, Австралии и Малайзии объявили о завершении поисков пропавшего лайнера. Общая стоимость поисковых работ за три года составила 160 млн долларов США. Прекращение поисков вызвало сильную негативную реакцию со стороны родственников пострадавших.

Рейс MH370 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший полет из Куала-Лумпура в Пекин, в марте 2014 года исчез с экранов радаров над Южно-Китайским морем, в воздушном пространстве Вьетнама. На его борту было 239 человек.

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Тэги: МАЛАЙЗИЯ, САМОЛЕТ, ПОИСКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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