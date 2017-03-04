Родные пассажиров пропавшего MH370 запустили кампанию, чтобы продолжить поиски лайнера

Родственники пассажиров, находившихся на борту пропавшего в 2014 году малазийского "Боинга" MH370 запустили кампанию для возобновления поисков лайнера, сообщают в субботу западные СМИ.
Родственники планируют собрать $15 млн для продолжения поисков к северу от места, где эта операция проводилась ранее.
Власти Малайзии поддержали инициативу, однако пока неизвестно, окажет правительство страны поддержку в проведении новой операции.
Ранее власти Китая, Австралии и Малайзии объявили о завершении поисков пропавшего лайнера. Общая стоимость поисковых работ за три года составила 160 млн долларов США. Прекращение поисков вызвало сильную негативную реакцию со стороны родственников пострадавших.
Рейс MH370 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший полет из Куала-Лумпура в Пекин, в марте 2014 года исчез с экранов радаров над Южно-Китайским морем, в воздушном пространстве Вьетнама. На его борту было 239 человек.
Президенты Азербайджана и Ирана провели встречу в Тегеране
Президент Азербайджана прибыл в Тегеран
Армения обстреливала азербайджанские позиции из минометов, крупнокалиберных пулеметов, снайперских винтовок и пушек Д-44 – Минобороны Азербайджана
OMV выбрала Vitol покупателем своей нефтепродуктовой "дочки" в Турции
МВФ в ноябре 2017г проведет консультации с правительством Азербайджана по статье IV
Экспортная торговая миссия Азербайджана посетит Казахстан 23-26 апреля
Президент Азербайджана назначил членов НС Фонда молодежи
На Каспии найдено тело, возможно, еще одного из пропавших в декабре азербайджанских нефтяников
В Лужниках сданы первые объекты к чемпионату мира по футболу
Капремонт многоквартирных домов обойдется ИВ Гедабекского района в 767 тыс. манатов
Нахчыванская АР Азербайджана и Аджарская АР Грузии обсуждают расширение сотрудничества
Президент Алиев принимает участие в конференции, посвященной исполнению Госпрограммы развития регионов
Таллину в сотрудничестве с Баку будет легче установить контакты с Тегераном - временно поверенный Эстонии
Россия надеется на объективное и справедливое решение по делу Лапшина
Азербайджан и Россия планируют обсудить комплекс вопросов по развитию сотрудничества в сфере образования
Абоненты Bakcell теперь могут пользоваться Instagram бесплатно
Расширение сотрудничества между ЕС и Азербайджаном позволит диверсифицировать экономику страны, - Посол Франции Аурелия Бушез
Вопросы строительства доступного жилья обсуждены в рамках бизнес-форума Caspian European Club (Caspian Business Club) и Caspian American Club
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»