В Сирии в этом году почти 100 населенных пунктов освобождены сирийскими войсками от боевиков-террористов

В Сирии с начала года от боевиков террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ) освобождено почти 100 населенных пунктов, сообщили в субботу российские военные.

"Количество населенных пунктов, освобожденных сирийскими правительственными войсками от вооруженных формирований международной террористической организации "Исламское государство", составляет 97", - сообщили в российском центре по примирению враждующих сторон в Сирии.

По данным центра, за сутки под контроль сирийских войск перешло 56 кв. км территории. "С 1 января 2017 года освобождено 2667,7 кв. км", - сообщили в центре.

В Сирии российская боевая авиация поддерживает наземные операции правительственной армии.