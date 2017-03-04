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Дальнее зарубежье 04.03.2017 21:16

В Сирии в этом году почти 100 населенных пунктов освобождены сирийскими войсками от боевиков-террористов

В Сирии с начала года от боевиков террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ) освобождено почти 100 населенных пунктов, сообщили в субботу российские военные.

"Количество населенных пунктов, освобожденных сирийскими правительственными войсками от вооруженных формирований международной террористической организации "Исламское государство", составляет 97", - сообщили в российском центре по примирению враждующих сторон в Сирии.

По данным центра, за сутки под контроль сирийских войск перешло 56 кв. км территории. "С 1 января 2017 года освобождено 2667,7 кв. км", - сообщили в центре.

В Сирии российская боевая авиация поддерживает наземные операции правительственной армии.

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Тэги: СИРИЯ, БОЕВИКИ, БОРЬБА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]