В Латвии число иностранных туристов в этом году может вырасти на 5-10% - эксперт

В этом году число иностранных туристов в Латвии может вырасти на 5-10% по сравнению с предыдущим годом, сообщил агентству BNS член правления Латвийской ассоциации гостиниц и ресторанов Янис Пиннис.

По его прогнозам, число зарубежных гостей в Латвии в этом году продолжит увеличиваться. "Есть все предпосылки к тому, чтобы число иностранных туристов выросло в этом году в пределах 5-10%", - считает Я.Пиннис.

По его мнению, рост числа туристов будет связан с мероприятиями, которые в этом году пройдут в Риге, например, Европейской хоровой олимпиадой. Также в этом году Рижско-Гауйский регион станет гастрономическим регионом Европы, что также привлечет дополнительный интерес туристов к латвийским регионам.

Прошлый год для отрасли тоже был в целом успешным. В Риге число туристов выросло на 7% по сравнению с 2015 годом, напомнил Я.Пиннис.