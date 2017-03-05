МВФ согласовал меморандум о сотрудничестве с Украиной

Международный валютный фонд (МВФ) согласовал обновленный меморандум об экономической и финансовой политике Украины, сообщается в пресс-релизе Фонда.
"Миссия МВФ достигла соглашения с властями Украины в отношении меморандума об экономической и финансовой политике. Это открывает путь для третьего пересмотра во второй половине марта советом директоров Фонда программы расширенного финансирования EFF и доклада в рамках IV статьи устава МВФ (сбор и обсуждение экономической и финансовой информации по стране)", - цитируется в документе глава миссии МВФ в Украине Рон Ван Руден (Ron Van Rooden).
Открытая МВФ в марте 2015 года четырехлетняя программа EFF общим объемом SDR12,348 млрд (около $17,25 млрд) с первым траншем в $5 млрд первоначально предполагала ежеквартальный пересмотр программы, выделение в 2015 году еще трех траншей по SDR1,18 млрд (около $1,65 млрд) и уменьшение квартальных траншей в 2016-2018 гг. до SDR0,44 млрд ($0,61 млрд).
Украина смогла получить с небольшой задержкой второй транш по этой программе на $1,7 млрд в начале августа 2015 года, после чего возникла длительная пауза в связи с невыполнениям ряда условий, политическим кризисом и сменой правительства.
После прихода нового Кабмина во главе с Владимиром Гройсманом в апреле 2016 года переговоры о продолжении финансирования были возобновлены, однако МВФ решил выделить третий транш в размере $1 млрд только в середине сентября. Согласно пересмотренному графику финансирования, дальнейшее выделение средств планировалось ежеквартально по итогам выполнения критериев эффективности, в частности, четвертый транш в размере $1,3 млрд - в середине ноября 2016 года. Наибольший транш планируется в первом квартале 2017 года - более $1,986 млрд, после чего размер двух следующих будет сокращен до $1,33 млрд, а оставшихся пяти - до $735 млн.
Президенты Азербайджана и Ирана провели встречу в Тегеране
Президент Азербайджана прибыл в Тегеран
Армения обстреливала азербайджанские позиции из минометов, крупнокалиберных пулеметов, снайперских винтовок и пушек Д-44 – Минобороны Азербайджана
OMV выбрала Vitol покупателем своей нефтепродуктовой "дочки" в Турции
МВФ в ноябре 2017г проведет консультации с правительством Азербайджана по статье IV
Экспортная торговая миссия Азербайджана посетит Казахстан 23-26 апреля
Президент Азербайджана назначил членов НС Фонда молодежи
На Каспии найдено тело, возможно, еще одного из пропавших в декабре азербайджанских нефтяников
В Лужниках сданы первые объекты к чемпионату мира по футболу
Капремонт многоквартирных домов обойдется ИВ Гедабекского района в 767 тыс. манатов
Нахчыванская АР Азербайджана и Аджарская АР Грузии обсуждают расширение сотрудничества
Президент Алиев принимает участие в конференции, посвященной исполнению Госпрограммы развития регионов
Таллину в сотрудничестве с Баку будет легче установить контакты с Тегераном - временно поверенный Эстонии
Россия надеется на объективное и справедливое решение по делу Лапшина
Азербайджан и Россия планируют обсудить комплекс вопросов по развитию сотрудничества в сфере образования
Абоненты Bakcell теперь могут пользоваться Instagram бесплатно
Расширение сотрудничества между ЕС и Азербайджаном позволит диверсифицировать экономику страны, - Посол Франции Аурелия Бушез
Вопросы строительства доступного жилья обсуждены в рамках бизнес-форума Caspian European Club (Caspian Business Club) и Caspian American Club
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»