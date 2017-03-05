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СНГ 05.03.2017 09:00

МВФ согласовал меморандум о сотрудничестве с Украиной

Международный валютный фонд (МВФ) согласовал обновленный меморандум об экономической и финансовой политике Украины, сообщается в пресс-релизе Фонда.

"Миссия МВФ достигла соглашения с властями Украины в отношении меморандума об экономической и финансовой политике. Это открывает путь для третьего пересмотра во второй половине марта советом директоров Фонда программы расширенного финансирования EFF и доклада в рамках IV статьи устава МВФ (сбор и обсуждение экономической и финансовой информации по стране)", - цитируется в документе глава миссии МВФ в Украине Рон Ван Руден (Ron Van Rooden).

Открытая МВФ в марте 2015 года четырехлетняя программа EFF общим объемом SDR12,348 млрд (около $17,25 млрд) с первым траншем в $5 млрд первоначально предполагала ежеквартальный пересмотр программы, выделение в 2015 году еще трех траншей по SDR1,18 млрд (около $1,65 млрд) и уменьшение квартальных траншей в 2016-2018 гг. до SDR0,44 млрд ($0,61 млрд).

Украина смогла получить с небольшой задержкой второй транш по этой программе на $1,7 млрд в начале августа 2015 года, после чего возникла длительная пауза в связи с невыполнениям ряда условий, политическим кризисом и сменой правительства.

После прихода нового Кабмина во главе с Владимиром Гройсманом в апреле 2016 года переговоры о продолжении финансирования были возобновлены, однако МВФ решил выделить третий транш в размере $1 млрд только в середине сентября. Согласно пересмотренному графику финансирования, дальнейшее выделение средств планировалось ежеквартально по итогам выполнения критериев эффективности, в частности, четвертый транш в размере $1,3 млрд - в середине ноября 2016 года. Наибольший транш планируется в первом квартале 2017 года - более $1,986 млрд, после чего размер двух следующих будет сокращен до $1,33 млрд, а оставшихся пяти - до $735 млн.

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Тэги: УКРАИНА, МВФ, СОТРУДНИЧЕСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]