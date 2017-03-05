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Дальнее зарубежье 05.03.2017 09:21

Сирийский самолёт потерпел крушение на границе с Турцией - СМИ

Сирийский военный самолёт потерпел крушение близ турецко-сирийской границы, заявил в субботу премьер-министр Турции Бинали Йылдырым.

"Есть информация, что самолёт модели МиГ, принадлежащий сирийскому режиму, разбился в провинции Хатай. Сообщается, что пилот катапультировался", - приводит его слова газета "Хюрриет".

Со своей стороны газета "Дейли Сабах" отмечает, что обломки самолёта были обнаружены.

На месте происшествия работают спасательные службы.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: СИРИЯ, САМОЛЕТ, КРУШЕНИЕ, ГРАНИЦА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]