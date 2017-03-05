Сирийский самолёт потерпел крушение на границе с Турцией - СМИ

Сирийский военный самолёт потерпел крушение близ турецко-сирийской границы, заявил в субботу премьер-министр Турции Бинали Йылдырым.

"Есть информация, что самолёт модели МиГ, принадлежащий сирийскому режиму, разбился в провинции Хатай. Сообщается, что пилот катапультировался", - приводит его слова газета "Хюрриет".

Со своей стороны газета "Дейли Сабах" отмечает, что обломки самолёта были обнаружены.

На месте происшествия работают спасательные службы.