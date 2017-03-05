В штате Калифорния произошли столкновения между сторонниками и противниками Трампа - СМИ

Сторонники президента США Дональда Трампа и его противники вступили в противоборство в городе Беркли американского штата Калифорния, сообщило агентство "Ассошиэйтед пресс" (АП).

В сообщении отмечается, что стороны пустили в ход дымовые шашки, баллончики с перцовым газом.

Полиция присутствует на месте событий, однако пока не вмешивается в происходящее.

По данным АП, по меньшей мере двум участникам событий понадобилась медицинская помощь: у одного разбита голова, у второго сильные порезы на лице.