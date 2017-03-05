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Дальнее зарубежье 05.03.2017 10:20

В штате Калифорния произошли столкновения между сторонниками и противниками Трампа - СМИ

Сторонники президента США Дональда Трампа и его противники вступили в противоборство в городе Беркли американского штата Калифорния, сообщило агентство "Ассошиэйтед пресс" (АП).

В сообщении отмечается, что стороны пустили в ход дымовые шашки, баллончики с перцовым газом.

Полиция присутствует на месте событий, однако пока не вмешивается в происходящее.

По данным АП, по меньшей мере двум участникам событий понадобилась медицинская помощь: у одного разбита голова, у второго сильные порезы на лице.

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Тэги: США, КАЛИФОРНИЯ, ТРАМП, СТОЛКОНОВЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]