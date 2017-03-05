Китай продолжит реформу вооруженных сил - премьер Госсовета

В 2017 году Китай планирует продолжить всестороннюю реформу вооруженных сил и национальной обороны, сказал премьер Госсовета КНР Ли Кэцян в докладе о работе правительства на сессии ВСНП, открывшейся в воскресенье.
"Мы продолжим усилия, направленные на углубление реформы национальной обороны и вооруженных сил, ее целью является построение сильной национальной обороны и сильных вооруженных сил, которые соответствуют международному положению Китая и интересам национальной безопасности и развития", - заявил он.
Премьер отметил, что страна будет совершенствовать свои оборонительные возможности в воздухе и на море, улучшать контроль на границе, а также наращивать усилия в сфере борьбы с терроризмом.
В то же время, как отметили наблюдатели, в тексте проекта бюджета на 2017 год, который распространили на сессии ВСНП, не приводятся данные о расходах на оборону.
В минувшую субботу представитель сессии ВСНП Фу Ин сообщила журналистам, что они вырастут в годовом исчислении примерно на 7% и составят 1,3% от ВВП страны.
В 2016 году военные расходы Китая выросли на 7,6% , составив $146 млрд.
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