Китай продолжит реформу вооруженных сил - премьер Госсовета

В 2017 году Китай планирует продолжить всестороннюю реформу вооруженных сил и национальной обороны, сказал премьер Госсовета КНР Ли Кэцян в докладе о работе правительства на сессии ВСНП, открывшейся в воскресенье.

"Мы продолжим усилия, направленные на углубление реформы национальной обороны и вооруженных сил, ее целью является построение сильной национальной обороны и сильных вооруженных сил, которые соответствуют международному положению Китая и интересам национальной безопасности и развития", - заявил он.

Премьер отметил, что страна будет совершенствовать свои оборонительные возможности в воздухе и на море, улучшать контроль на границе, а также наращивать усилия в сфере борьбы с терроризмом.

В то же время, как отметили наблюдатели, в тексте проекта бюджета на 2017 год, который распространили на сессии ВСНП, не приводятся данные о расходах на оборону.

В минувшую субботу представитель сессии ВСНП Фу Ин сообщила журналистам, что они вырастут в годовом исчислении примерно на 7% и составят 1,3% от ВВП страны.

В 2016 году военные расходы Китая выросли на 7,6% , составив $146 млрд.