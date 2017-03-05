Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7548 EUR   1.846 RUR   0.0299 GBR   2.1527 TRY   0.4708

Цена на нефть

    $/bbl WTI   53.83 Brent   56.36

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 7 Мар 11° 8 Мар 12°

Дальнее зарубежье 05.03.2017 10:41

Китай продолжит реформу вооруженных сил - премьер Госсовета

В 2017 году Китай планирует продолжить всестороннюю реформу вооруженных сил и национальной обороны, сказал премьер Госсовета КНР Ли Кэцян в докладе о работе правительства на сессии ВСНП, открывшейся в воскресенье.

"Мы продолжим усилия, направленные на углубление реформы национальной обороны и вооруженных сил, ее целью является построение сильной национальной обороны и сильных вооруженных сил, которые соответствуют международному положению Китая и интересам национальной безопасности и развития", - заявил он.

Премьер отметил, что страна будет совершенствовать свои оборонительные возможности в воздухе и на море, улучшать контроль на границе, а также наращивать усилия в сфере борьбы с терроризмом.

В то же время, как отметили наблюдатели, в тексте проекта бюджета на 2017 год, который распространили на сессии ВСНП, не приводятся данные о расходах на оборону.

В минувшую субботу представитель сессии ВСНП Фу Ин сообщила журналистам, что они вырастут в годовом исчислении примерно на 7% и составят 1,3% от ВВП страны.

В 2016 году военные расходы Китая выросли на 7,6% , составив $146 млрд.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: КИТАЙ, ОБОРОНА, РЕФОРМА


Похожие новости


Китайская военная делегация ознакомится с организацией боевой подготовки в Центральном военном округе Министр обороны Азербайджана обсудил с послами Китая и Узбекистана вопросы военного сотрудничества

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]