Агентство АП отказалось извиняться перед супругой вице-президента США

Агентство "Ассошиэйтед пресс" (АП) отказалось приносить извинения супруге вице-президента США Майка Пенса Карен за разглашение в одном из своих сообщения адреса электронной почты второй леди Соединенных Штатов.

"Директор по общественным связям АП Лаурен Истон сделал заявление: "АП убрало адрес почты из соответствующего сообщения, узнав, что госпожа Пенс все еще использует его. АП продолжает настаивать, что это сообщение является важным с точки зрения прозрачности", - говорится в сообщении агентства.

В субботу вице-президент написал на своей странице в Twitter, что попросил убрать из сообщения адрес почты своей супруги и извиниться перед ней, однако агентство отказалось.

В опубликованном АП сообщении, где был указан адрес К.Пенс, говорилось, что вице-президент в бытность губернатором штата Индиана, а также его супруга использовали личную почту в служебных целях.

СМИ провели аналогию со скандальным использованием личной почты Хиллари Клинтон в то время, когда она занимала пост госсекретаря США.

Как сообщалось, хакеры взломали почту М.Пенса в июне 2016 года.

Между тем офис вице-президента заявил, что М.Пенс полностью соблюдал закон штата Индианы относительно пользования электронной почтой.

Отмечается, что закон штата не запрещает госслужащим использовать личные адреса электронной почты, однако обычно данный закон трактуется таким образом, что деловая переписка, ведущаяся через личные электронные адреса, должна храниться в целях возможного опубликования.

Кроме того, пресс-секретарь М.Пенса Марк Лоттер назвал любые сравнения ситуации вице-президента с экс-госсекретарем США Х.Клинтон "абсурдными", заявив, что М.Пенс не работал с федеральной секретной информацией в должности губернатора.