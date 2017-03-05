Армения обстреливала азербайджанские позиции из минометов, крупнокалиберных пулеметов, снайперских винтовок и пушек Д-44 – Минобороны Азербайджана

Вооруженные силы Армении нарушили за минувшие сутки режим прекращения огня на линии соприкосновения азербайджанских и армянских вооруженных сил 126 раз, сообщает пресс-служба Министерства обороны Азербайджана.

"Подразделения вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы, снайперские винтовки, 60- и 82-миллиметровые минометы (всего 18 снарядов) и пушки Д-44 (всего 2 снаряда) в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта в целом 126 раз",- говорится в сообщении Минобороны.

Оборонное ведомство отмечает, что обстрел велся, как с территории самой Армении, так и оккупированных земель Азербайджана.

А.Ахундов