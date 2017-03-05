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Внешняя политика 05.03.2017 11:59

Президент Азербайджана прибыл в Тегеран

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в воскресенье прибыл с официальным визитом в Иран, отмечается в сообщении на сайте главы государства.

В тегеранском аэропорту Мехрабад в честь президента Азербайджана был выстроен почетный караул. Президента встретили высокопоставленные лица Ирана.

А.Ахундов

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ПРЕЗИДЕНТ, ИРАН, ВИЗИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]