Президент Азербайджана прибыл в Тегеран

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в воскресенье прибыл с официальным визитом в Иран, отмечается в сообщении на сайте главы государства.

В тегеранском аэропорту Мехрабад в честь президента Азербайджана был выстроен почетный караул. Президента встретили высокопоставленные лица Ирана.

А.Ахундов