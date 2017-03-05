Президент Азербайджана прибыл в Тегеран

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в воскресенье прибыл с официальным визитом в Иран, отмечается в сообщении на сайте главы государства.
В тегеранском аэропорту Мехрабад в честь президента Азербайджана был выстроен почетный караул. Президента встретили высокопоставленные лица Ирана.
А.Ахундов
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