Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7548 EUR   1.846 RUR   0.0299 GBR   2.1527 TRY   0.4708

Цена на нефть

    $/bbl WTI   53.83 Brent   56.36

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 7 Мар 11° 8 Мар 12°

Дальнее зарубежье 05.03.2017 12:42

Сбитый сирийский пилот найден и госпитализирован

Поисковые группы в Турции обнаружили пилота сирийского самолета, сбитого накануне, он ранен и уже госпитализирован, сообщил турецкий телеканал NTV.

Ранее сообщалось, что пилотируемый сирийским пилотом МиГ-21 был сбит боевиками на северо-западе Сирии, пилот смог катапультироваться и попал на территорию Турции.

В субботу премьер-министр Турции Бинали Йылдырым сообщил, что сирийский военный самолёт потерпел крушение близ турецко-сирийской границы.

"Есть информация, что самолёт модели МиГ, принадлежащий сирийскому режиму, разбился в провинции Хатай. Сообщается, что пилот катапультировался", - приводит его слова газета "Хюрриет".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ТУРЦИЯ, СИРИЯ, ПИЛОТ, ОБНАРУЖЕНИЕ


Похожие новости


Турция не намерена сохранять контроль над территорией Сирии - Эрдоган Турция готова совместно с РФ проводить антитеррористические операции, в том числе в Ракке - Эрдоган Турция может принять участие в освобождении Ракки в случае договоренности с РФ и международной коалицией - Эрдоган В Турции идет подготовка полицейских для охраны порядка в северных районах Сирии, освобожденных от террористов ИГИЛ Турецкие военные не планируют оставаться в Сирии после разгрома ИГИЛ - Эрдоган Трое турецких военных погибли в Сирии в результате непреднамеренного удара российской авиации - СМИ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]