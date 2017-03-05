Сбитый сирийский пилот найден и госпитализирован

Поисковые группы в Турции обнаружили пилота сирийского самолета, сбитого накануне, он ранен и уже госпитализирован, сообщил турецкий телеканал NTV.

Ранее сообщалось, что пилотируемый сирийским пилотом МиГ-21 был сбит боевиками на северо-западе Сирии, пилот смог катапультироваться и попал на территорию Турции.

В субботу премьер-министр Турции Бинали Йылдырым сообщил, что сирийский военный самолёт потерпел крушение близ турецко-сирийской границы.

"Есть информация, что самолёт модели МиГ, принадлежащий сирийскому режиму, разбился в провинции Хатай. Сообщается, что пилот катапультировался", - приводит его слова газета "Хюрриет".