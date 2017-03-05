Минобороны США настаивает на значительном увеличении американских сил в наступлении на сирийскую столицу ИГИЛ (террористическая организация, запрещена в РФ) город Ракку, сообщила газета "Вашингтон пост" со ссылкой на официальные источники.

"План Пентагона на предстоящее наступление на Ракку - столицу ИГИЛ В Сирии - предусматривает значительное американское участие, включая увеличение численности сил спецназа, ударных вертолетов и артиллерии, наращивание поставок вооружений главным силам курдов и арабов, которые ведут бои на месте, сообщили официальные источники", - говорится в сообщении газеты.

Ранее президент США Дональд Трамп поручил Пентагону подготовить план уничтожения ИГИЛ в Сирии и Ираке, проект документа уже передан президенту.

Чиновники, которые принимали участие в подготовке плана, предлагают снять ограничения на численность американского воинского контингента в Сирии, в настоящее время он составляет 500 человек, отмечает издание.

Верховный суд РФ признал "Исламское государство" (ИГИЛ, ИГ) террористической организацией, деятельность которой запрещена на территории России.