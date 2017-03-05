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Дальнее зарубежье 05.03.2017 12:57

Пентагон настаивает на "значительном участии" США в наступлении на сирийский город Ракку - СМИ

Минобороны США настаивает на значительном увеличении американских сил в наступлении на сирийскую столицу ИГИЛ (террористическая организация, запрещена в РФ) город Ракку, сообщила газета "Вашингтон пост" со ссылкой на официальные источники.

"План Пентагона на предстоящее наступление на Ракку - столицу ИГИЛ В Сирии - предусматривает значительное американское участие, включая увеличение численности сил спецназа, ударных вертолетов и артиллерии, наращивание поставок вооружений главным силам курдов и арабов, которые ведут бои на месте, сообщили официальные источники", - говорится в сообщении газеты.

Ранее президент США Дональд Трамп поручил Пентагону подготовить план уничтожения ИГИЛ в Сирии и Ираке, проект документа уже передан президенту.

Чиновники, которые принимали участие в подготовке плана, предлагают снять ограничения на численность американского воинского контингента в Сирии, в настоящее время он составляет 500 человек, отмечает издание.

Верховный суд РФ признал "Исламское государство" (ИГИЛ, ИГ) террористической организацией, деятельность которой запрещена на территории России.

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Тэги: США, ПЕНТАГОН, РАККА, УЧАСТИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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