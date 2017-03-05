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Дальнее зарубежье 05.03.2017 13:33

Супруга кандидата в президенты Франции Фийона настаивает на его участии в президентской гонке на фоне скандала с ее участием

Пенелопа Фийон - супруга кандидата в президенты Франции от оппозиционной партии "Республиканцы" Франсуа Фийона - настаивает, чтобы он продолжал участвовать в предвыборной кампании, несмотря на разоравшийся с ее участием скандал.

В интервью изданию Le Journal du Dimanche, она заявила, что "выполняла многочисленные поручения" своего мужа, и советует ему "идти до конца" в предвыборной капании.

"Я сказала ему, что он должен продолжать и идти до конца", - заявила супруга политика, отметив, что "решать, конечно, ему самому".

Ф.Фийон подвергается критике и в отношении него начато расследование по подозрению в растрате государственных средств. Как установлено, он нанял свою супругу своим помощником и платил ей зарплату.

В связи с этим П.Фийон сказала газете: "Ему нужен был кто-то, кто выполнял бы его многочисленные поручения, и если бы не я, он бы все равно платил кому-то еще, поэтому мы решили, что это буду я".

Как свидетельствуют результаты опроса общественного мнения, рейтинг Ф.Фийона как кандидата на пост главы государства на фоне скандала значительно упал.

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Тэги: ФРАНЦИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, КАНДИДАТ, СУПРУГА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]