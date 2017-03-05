Батальон НАТО начинает передвижение в Эстонию

Боевая батальонная группа НАТО в течение предстоящих шести недель начинает перемещение в Эстонию с личным составом, вооружением и материально-техническим обеспечением, сообщили "Интерфаксу" в воскресенье в пресс-службе эстонского министерства обороны.
"Эстония готова к приему союзников. Уже в мае боевая батальонная группа союзников в составе 1-ой пехотной бригады Сил обороны Эстонии примет участие в крупных учениях вооруженных сил "Весенний шторм", - заявил министр обороны Эстонии Маргус Цахкна (Margus Tsahkna), которого цитирует пресс-служба.
Министр посетил на минувшей неделе руководство боевой батальонной группы НАТО в штабе Сил обороны и получил подробный отчет о прибытии союзников от начальника контингента полковника Джайлса Харриса (Giles Harris).
По словам М.Цахкна, прибывающие войска союзников обеспечат мир и стабильность на территориях союзных государств. "Размещение международных боевых групп является частью более широких усилий НАТО по укреплению сил сдерживания и обороны и свидетельствует о силе альянса", - отметил М.Цахкна.
Личный состав боевой батальонной группы будет прибывать в Эстонию самолетами через авиабазу Эмари (Amari), техника - по суше или по морю через порт Палдиски (Paldiski).
Решение о размещении войск союзников в Латвии, Литве, Эстонии и Польше было принято на саммите НАТО в Варшаве в июне прошлого года.
Возглавит международный батальон в Эстонии Великобритания, в его составе будут также части из Франции и Дании - всего около 1200 военнослужащих.
Соединенное королевство представит бронечасть численностью 800 человек, на вооружении которой будут боевые машины пехоты Warrior, танки Challenger 2 и тактические беспилотники. Вкладом Франции станет часть численностью в 300 человек, на вооружении которой будут танки Leclerc и бронетранспортеры.
Батальон НАТО будет дислоцирован в Тапа и будет взаимодействовать с 1-й пехотной бригадой.
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