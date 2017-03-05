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Дальнее зарубежье 05.03.2017 15:20

Позиция ЕС по вопросу о санкциях в отношении России независима от политики США - глава комитета сената Франции

Независима от политики США и увязана с выполнением минских соглашений по Украине позиция ЕС по вопросу о санкциях в отношении России, заявил глава комитета французского сената по международным делам, обороне и вооруженными силам Жан-Пьер Раффарен.

"Я хотел бы подчеркнуть, что позиция Европейского Союза никоим образом не зависит от позиции Соединенных Штатов, это совершенно независимая позиция", - сказал Ж.-П.Раффарен в интервью "Интерфаксу".

"В этой связи следует отметить, что комитет французского сената по международным делам, который я имею честь возглавлять, выступает за постепенное и частичное снятие санкций с России в зависимости от прогресса по реализации минских соглашений", - отметил он.

Сенатор напомнил, что и новая администрация США уже заявила о своей приверженности принципу, в соответствии с которым перспектива снятия санкций с Москвы зависит от реализации Минска-2.

"Я бы хотел подчеркнуть, что буквально некоторое время назад устами недавно назначенного госсекретаря США Рекса Тиллерсона Соединенные Штаты заявили, что они увязывают вопрос о снятии санкций с России с выполнением минских соглашений", - сказал Ж.-П-Раффарен.

Вместе с тем, он отметил, что "в настоящее время очень трудно предугадать характер позиции, которую США займут в ближайшие месяцы".

Глава сенатского комитета подчеркнул, что в Париже "весьма обеспокоены тем, что минские договоренности слишком медленно выполняются и практически заблокированы".

"Поэтому мы еще раз мы призываем все стороны выполнять минские соглашения и этот призыв относится ко всем заинтересованным сторонам", - заключил он.

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Тэги: ФРАНЦИЯ, СЕНАТ, РОССИЯ, САНКЦИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]