Бывший член избирательного штаба Трампа обвинил Обаму в прослушивании офиса Сешнса в сенате

Экс-сотрудник избирательного штаба президента США Дональда Трампа Кори Левандовски выступил с утверждениями о прослушивании администрацией Барака Обамы беседы нынешнего министра юстиции Джеффа Сешнса с послом России в Вашингтоне Сергеем Кисляком.

Как заявил К.Левандовски в интервью телеканалу Fox News, по его данным, беседы Дж.Сешнса, бывшего тогда сенатором, с российским дипломатом прослушивались в офисе сената.

"Если это было, а, вероятно, это все же было, то интересно, чьи разговоры еще прослушиваются?" - задал вопрос К.Левандовски.

Ранее, в субботу, Д.Трамп заявил о прослушивании его телефонных разговоров во время предвыборной кампании Бараком Обамой. "Ужасно! Только узнал, что Обама прослушивал мои разговоры в Trump Tower прямо перед победой", - написал он в субботу в своем "Твиттере".

"Законно ли действующему президенту заниматься прослушкой предвыборной кампании в преддверии выборов?" - поинтересовался президент США.

"Как низко мог пасть президент Обама, чтобы прослушивать мои телефонные разговоры во время сакрального избирательного процесса. Это Уотергейтский скандал Никсона. Плохой парень!" - написал Д.Трамп, отметив, что "хороший адвокат наверняка сможет превратить в большое дело тот факт, что Обама подслушивал мои разговоры в октябре, прямо перед выборами".

Представитель экс-президента выступил с опровержением заявления Д.Трампа, назвав сведения "полностью ложными".