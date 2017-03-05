Полицейские погибли при нападении на блокпост в Афганистане

В результате нападения боевиков на блокпост в афганской провинции Кундуз погибли не менее пяти полицейских, сообщило агентство "Ассошиэйтед пресс" (АП).
Шеф провинциальной полиции генерал Абдул Хамид Хамид проинформировал, что большая группа боевиков афганского движения "Талибан" атаковала блокпост вблизи города Кундуз.
Одновременно министерство внутренних дел распространило заявление о том, что в провинции Кундуз в результате авиаудара по талибам были уничтожены 18 боевиков, которые занимались подготовкой и осуществлению террористических актов, сообщает АП.AX
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