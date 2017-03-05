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Дальнее зарубежье 05.03.2017 14:41

Полицейские погибли при нападении на блокпост в Афганистане

В результате нападения боевиков на блокпост в афганской провинции Кундуз погибли не менее пяти полицейских, сообщило агентство "Ассошиэйтед пресс" (АП).

Шеф провинциальной полиции генерал Абдул Хамид Хамид проинформировал, что большая группа боевиков афганского движения "Талибан" атаковала блокпост вблизи города Кундуз.

Одновременно министерство внутренних дел распространило заявление о том, что в провинции Кундуз в результате авиаудара по талибам были уничтожены 18 боевиков, которые занимались подготовкой и осуществлению террористических актов, сообщает АП.AX

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Тэги: АФГАНИСТАН, ПОЛИЦЕЙСКИЕ, ГИБЕЛЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]