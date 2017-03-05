Иностранные инвестиции в экономику Китая превысят в 2017 году $120 млрд - Ли Кэцян

В 2017 году, как планируется, прямые иностранные инвестиции в китайскую экономику составят $120 млрд, говорится в плане экономического развития КНР, который озвучил премьер Госсовета КНР Ли Кэцян.

"В 2017 году предполагаемый объем прямых иностранных инвестиций в нефинансовые сферы удержится на уровне 2016 года ($120 млрд)", - сообщил он в докладе о работе правительства, с которым выступает на открывшейся в столице сессии ВСНП.

В 2016 году рост прямых иностранных инвестиций в Китай достиг $813,2 млрд, увеличившись за год на 4,1%.

В то же время, по словам премьера в 2017 году "предполагаемый объем прямых инвестиций в зарубежные нефинансовые активы удержится на уровне 2016 года ($170 млрд)".

В 2016 году эти инвестиции выросли на 44%, достигнув 1,129 трлн юаней ($166 млрд).