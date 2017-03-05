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Внешняя политика 05.03.2017 13:13

Азербайджано-иранские отношения достигли самого высокого уровня – Ильхам Алиев

Азербайджано-иранские отношения достигли самого высокого уровня, сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече со своим иранским коллегой Хасаном Рухани в расширенном составе в воскресенье в Тегеране.

Согласно сообщению на сайте главы азербайджанского государства, встреча И.Алиева и Х.Рухани в расширенном составе с участием делегаций прошла по окончании встречи в узком составе.

«Нас очень радует успешное развитие азербайджано-иранских отношений. Могу сказать, что в последние несколько лет эти отношения достигли пика. Множество важных вопросов нашли свое решение и сегодня азербайджано-иранское сотрудничество, можно сказать, охватывает все сферы. Наши отношения опираются на историю. Это дружеские, братские отношения», - сказал И.Алиев.

Х.Рухани также отметил, что в последние годы отношения между двумя странами стремительно развились и расширились.

«Это свидетельствует о том, что мы должны смотреть в будущее с надеждой», - сказал Х.Рухани.

А.Ахундов

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ПРЕЗИДЕНТ, ИРАН, ОТНОШЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]