Азербайджано-иранские отношения достигли самого высокого уровня – Ильхам Алиев

Азербайджано-иранские отношения достигли самого высокого уровня, сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече со своим иранским коллегой Хасаном Рухани в расширенном составе в воскресенье в Тегеране.
Согласно сообщению на сайте главы азербайджанского государства, встреча И.Алиева и Х.Рухани в расширенном составе с участием делегаций прошла по окончании встречи в узком составе.
«Нас очень радует успешное развитие азербайджано-иранских отношений. Могу сказать, что в последние несколько лет эти отношения достигли пика. Множество важных вопросов нашли свое решение и сегодня азербайджано-иранское сотрудничество, можно сказать, охватывает все сферы. Наши отношения опираются на историю. Это дружеские, братские отношения», - сказал И.Алиев.
Х.Рухани также отметил, что в последние годы отношения между двумя странами стремительно развились и расширились.
«Это свидетельствует о том, что мы должны смотреть в будущее с надеждой», - сказал Х.Рухани.
А.Ахундов
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