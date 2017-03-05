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Внешняя политика 05.03.2017 14:15

Азербайджан и Иран подписали ряд документов

Ряд азербайджано-иранских документов подписан в воскресенье в рамках визита президента Азербайджана Ильхама Алиева в Тегеран, отмечается в сообщении на сайте главы государства.

Стороны подписали меморандум о взаимопонимании о сотрудничестве между Палатой по надзору за финансовыми рынками Азербайджана и Управлением финансового мониторинга при министерстве экономических вопросов и финансов Ирана в области борьбы с легализацией денежных средств и другого имущества, полученных преступным путем, и финансированием терроризма, а также меморандум о взаимопонимании между ЗАО «Азербайджанские железные дороги» и железнодорожной компанией Ирана о соединении железнодорожного сообщения.

В церемонии подписания документов приняли участие президент Ильхам Алиев и президент Ирана Хасана Рухани.

А.Ахундов

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ИРАН, ДОКУМЕНТЫ, ПОДПИСАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]