Азербайджан и Иран подписали ряд документов

Ряд азербайджано-иранских документов подписан в воскресенье в рамках визита президента Азербайджана Ильхама Алиева в Тегеран, отмечается в сообщении на сайте главы государства.

Стороны подписали меморандум о взаимопонимании о сотрудничестве между Палатой по надзору за финансовыми рынками Азербайджана и Управлением финансового мониторинга при министерстве экономических вопросов и финансов Ирана в области борьбы с легализацией денежных средств и другого имущества, полученных преступным путем, и финансированием терроризма, а также меморандум о взаимопонимании между ЗАО «Азербайджанские железные дороги» и железнодорожной компанией Ирана о соединении железнодорожного сообщения.

В церемонии подписания документов приняли участие президент Ильхам Алиев и президент Ирана Хасана Рухани.

А.Ахундов