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Транспорт и связь 05.03.2017 15:14

Азербайджан и Иран отмечают роль коридора Север-Юг в развитии транзитного сотрудничества

Азербайджан и Иран наладили успешное сотрудничество в сфере транзита, большую роль в этом играет транспортный коридор Север-Юг, заявил президент Ирана Хасан Рухани на совместной пресс-конференции с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в воскресенье в Тегеране.

"Во время наших встреч с президентом Алиевым мы обсудили сотрудничество в форматах Иран-Азербайджан-Россия, Азербайджан-Иран-Турция и Азербайджан-Иран-Грузия", - заявил Х.Рухани.

И.Алиев отметил, что Азербайджан задействовал значительные финансовые ресурсы для прокладки железной дороги Решт-Астара.

"Год назад я отметил, что в 2016 году Азербайджан проложит свою железную дорогу до границы Азербайджан-Иран. Мы добились этого, это уже реальность. Даже железнодорожный мост над рекой Астарачай построен и сдан в эксплуатацию. На днях первый поезд пересек границу через новопостроенный мост", - сказал президент Алиев.

В свою очередь Х.Рухани отметил, что стороны обсудили вопросы экологии на Каспийском море, а также совместное использование нефтяных месторождений.

"Мы приняли решение продолжить обсуждения по вопросу использования месторождений до взаимовыгодного согласия", - заявил Х.Рухани.

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ИРАН, ПРЕЗИДЕНТЫ, ТРАНЗИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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