Азербайджан и Иран отмечают роль коридора Север-Юг в развитии транзитного сотрудничества

Азербайджан и Иран наладили успешное сотрудничество в сфере транзита, большую роль в этом играет транспортный коридор Север-Юг, заявил президент Ирана Хасан Рухани на совместной пресс-конференции с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в воскресенье в Тегеране.

"Во время наших встреч с президентом Алиевым мы обсудили сотрудничество в форматах Иран-Азербайджан-Россия, Азербайджан-Иран-Турция и Азербайджан-Иран-Грузия", - заявил Х.Рухани.

И.Алиев отметил, что Азербайджан задействовал значительные финансовые ресурсы для прокладки железной дороги Решт-Астара.

"Год назад я отметил, что в 2016 году Азербайджан проложит свою железную дорогу до границы Азербайджан-Иран. Мы добились этого, это уже реальность. Даже железнодорожный мост над рекой Астарачай построен и сдан в эксплуатацию. На днях первый поезд пересек границу через новопостроенный мост", - сказал президент Алиев.

В свою очередь Х.Рухани отметил, что стороны обсудили вопросы экологии на Каспийском море, а также совместное использование нефтяных месторождений.

"Мы приняли решение продолжить обсуждения по вопросу использования месторождений до взаимовыгодного согласия", - заявил Х.Рухани.