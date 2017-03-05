Иран заинтересован в нефтяных своп-операциях с Азербайджаном - Рухани

Иран заинтересован в нефтяных своп-операциях с Азербайджаном, заявил президент Ирана Хасан Рухани на совместной пресс-конференции с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в воскресенье в Тегеране.

"Мы заинтересованы в операциях по свопу нефти с Азербайджаном", - заявил президент Рухани.

Рухани также отметил, что двустороннее сотрудничество успешно развивается в сфере автомобилестроения.

По словам президента Алиева, Азербайджан и Иран обсуждают совместное использование нефтегазовых месторождений на Каспийском море.

"В прошлом году товарооборот между странами увеличился более чем на 70%. Это является результатом достигнутых договоренностей. Все подписанные документы находят свое отражение в жизни и реализуются".