Иран заинтересован в нефтяных своп-операциях с Азербайджаном - Рухани

Иран заинтересован в нефтяных своп-операциях с Азербайджаном, заявил президент Ирана Хасан Рухани на совместной пресс-конференции с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в воскресенье в Тегеране.
"Мы заинтересованы в операциях по свопу нефти с Азербайджаном", - заявил президент Рухани.
Рухани также отметил, что двустороннее сотрудничество успешно развивается в сфере автомобилестроения.
По словам президента Алиева, Азербайджан и Иран обсуждают совместное использование нефтегазовых месторождений на Каспийском море.
"В прошлом году товарооборот между странами увеличился более чем на 70%. Это является результатом достигнутых договоренностей. Все подписанные документы находят свое отражение в жизни и реализуются".
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