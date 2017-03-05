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СНГ 05.03.2017 15:55

Парламентская избирательная кампания стартовала в Армении

В Армении в воскресенье официально началась кампания по выборам в парламент, которые запланированы на 2 апреля.

Это будут первые выборы после перехода республики на парламентскую форму правления.

В выборах участвуют девять политических сил: четыре партии и пять предвыборных блоков, из которых только Республиканская партии и "Дашнакцутюн" не оппозиционные.

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Тэги: АРМЕНИЯ, ВЫБОРЫ, ПОДГОТОВКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]