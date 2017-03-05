Парламентская избирательная кампания стартовала в Армении

В Армении в воскресенье официально началась кампания по выборам в парламент, которые запланированы на 2 апреля.

Это будут первые выборы после перехода республики на парламентскую форму правления.

В выборах участвуют девять политических сил: четыре партии и пять предвыборных блоков, из которых только Республиканская партии и "Дашнакцутюн" не оппозиционные.