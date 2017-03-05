Нетаньяху хочет обсудить с Путиным действия Ирана в Сирии

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху рассчитывает на встрече в Москве с президентом РФ Владимиром Путиным поднять вопрос, касающийся пребывания иранских военных в Сирии, сообщают в воскресенье западные СМИ.

"В четверг я намерен встретиться с российским президентом Владимиром Путиным в Москве. Одним из наиболее важных вопросов, который мы обсудим, будут попытки Ирана достичь соглашения с Сирией. С этим соглашением, или же без него, Иран попытается обеспечить себе постоянное военное присутствие в Сирии, как на земле, так и на море", - сказал премьер на заседании кабинета министров в воскресенье.

По словам премьера, он намерен сказать В.Путину, что "решительно против реализации этого плана, и что Израиль, возможно, предпочтет атаковать".

"Надеюсь, что мы сможем достичь понимания, которое необходимо для максимально возможного предотвращения конфронтации между российскими и израильскими силами - так, как это нам удавалось до сих пор", - сказал Б.Нетаньяху.

Ранее в воскресенье пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что у В.Путина на четверг, 9 марта, запланирована встреча в Москве с Б.Нетаньяху.

При этом Д.Песков отрицательно ответил на вопрос "Интерфакса", возможна ли трехсторонняя встреча В.Путина, Б.Нетаньяху и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, визит которого в Москву также запланирован на эти даты. "Не планируется (трехсторонний контакт)", - сказал пресс-секретарь президента.

Ранее в посольстве Турции в РФ "Интерфаксу" подтвердили, что Р.Т. Эрдоган посетит Москву 9-10 марта для участия в Совете сотрудничества высшего уровня. Турецкая сторона заявляла о том, что одной из ключевых тем переговоров президентов России и Турции станет сирийское урегулирование.

Сам Р.Эрдоган, слова которого цитировало турецкое издание "Йени шафак", заявлял о том, что если Россия предложит, две стороны могли бы проводить совместные операции против боевиков исламского государства (террористическая организация, запрещенная в РФ - ИФ), в том числе в Ракке. Президент Турции говорил, что хотел бы обсудить эту тему в ходе визита в Москву.