Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7548 EUR   1.846 RUR   0.0299 GBR   2.1527 TRY   0.4708

Цена на нефть

    $/bbl WTI   53.83 Brent   56.36

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 7 Мар 11° 8 Мар 12°

Дальнее зарубежье 05.03.2017 16:22

Нетаньяху хочет обсудить с Путиным действия Ирана в Сирии

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху рассчитывает на встрече в Москве с президентом РФ Владимиром Путиным поднять вопрос, касающийся пребывания иранских военных в Сирии, сообщают в воскресенье западные СМИ.

"В четверг я намерен встретиться с российским президентом Владимиром Путиным в Москве. Одним из наиболее важных вопросов, который мы обсудим, будут попытки Ирана достичь соглашения с Сирией. С этим соглашением, или же без него, Иран попытается обеспечить себе постоянное военное присутствие в Сирии, как на земле, так и на море", - сказал премьер на заседании кабинета министров в воскресенье.

По словам премьера, он намерен сказать В.Путину, что "решительно против реализации этого плана, и что Израиль, возможно, предпочтет атаковать".

"Надеюсь, что мы сможем достичь понимания, которое необходимо для максимально возможного предотвращения конфронтации между российскими и израильскими силами - так, как это нам удавалось до сих пор", - сказал Б.Нетаньяху.

Ранее в воскресенье пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что у В.Путина на четверг, 9 марта, запланирована встреча в Москве с Б.Нетаньяху.

При этом Д.Песков отрицательно ответил на вопрос "Интерфакса", возможна ли трехсторонняя встреча В.Путина, Б.Нетаньяху и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, визит которого в Москву также запланирован на эти даты. "Не планируется (трехсторонний контакт)", - сказал пресс-секретарь президента.

Ранее в посольстве Турции в РФ "Интерфаксу" подтвердили, что Р.Т. Эрдоган посетит Москву 9-10 марта для участия в Совете сотрудничества высшего уровня. Турецкая сторона заявляла о том, что одной из ключевых тем переговоров президентов России и Турции станет сирийское урегулирование.

Сам Р.Эрдоган, слова которого цитировало турецкое издание "Йени шафак", заявлял о том, что если Россия предложит, две стороны могли бы проводить совместные операции против боевиков исламского государства (террористическая организация, запрещенная в РФ - ИФ), в том числе в Ракке. Президент Турции говорил, что хотел бы обсудить эту тему в ходе визита в Москву.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ИЗРАИЛЬ, ПРЕМЬЕР, РОССИЯ, ПОВЕСТКА


Похожие новости


Израильский премьер Нетаньяху может в ближайшее время посетить Россию для обсуждения Сирии - СМИ Премьер-министр Израиля прибыл с визитом в Азербайджан Нетаньяху в декабре совершит визит в Азербайджан и Казахстан Премьер Израиля в октябре совершит визит в Азербайджан Визит израильского премьера и его супруги в Нью-Йорк обошелся почти в $542 тыс. - СМИ Израиль не допустит, чтобы Иран использовал территорию Сирии в целях агрессии - Нетаньяху

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]