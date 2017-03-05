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Дальнее зарубежье 05.03.2017 17:42

Иракские силы безопасности атаковали четыре пригорода западного Мосула

Силы безопасности Ирака в воскресенье предприняли наступление на четыре западных пригорода города Мосула, сообщило военное командование.

"Федеральная полиция и дивизия быстрого реагирования атаковали пригороды Мосула Аль-Диндан и Аль-Даваса", - говорится в заявлении командования.

Одновременно, как указывается в другом заявлении командования, "силы антитеррористических структур начали наступление на пригороды Аль-Самуд и Таль аль-Руман".

Операция по освобождению Мосула от боевиков запрещенной в России террористической организации ИГИЛ была начата иракской армией и курдским ополчением при авиационной и наземной поддержки международной коалиции во главе с США в феврале.

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Тэги: ИРАК, МОСУЛ, ИГИЛ, АТАКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]