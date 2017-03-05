Иракские силы безопасности атаковали четыре пригорода западного Мосула

Силы безопасности Ирака в воскресенье предприняли наступление на четыре западных пригорода города Мосула, сообщило военное командование.

"Федеральная полиция и дивизия быстрого реагирования атаковали пригороды Мосула Аль-Диндан и Аль-Даваса", - говорится в заявлении командования.

Одновременно, как указывается в другом заявлении командования, "силы антитеррористических структур начали наступление на пригороды Аль-Самуд и Таль аль-Руман".

Операция по освобождению Мосула от боевиков запрещенной в России террористической организации ИГИЛ была начата иракской армией и курдским ополчением при авиационной и наземной поддержки международной коалиции во главе с США в феврале.