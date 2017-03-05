Тегеран и Баку надеются на результативность усилий России, Ирана и Турции в урегулировании сирийского вопроса

Тегеран и Баку надеются на то, что усилия России, Ирана и Турции дадут результаты в урегулировании сирийского вопроса.
Об этом сказал президент Ирана Хасан Рухани в заявлении для печати, сделанном по итогам встреч с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в воскресенье в Тегеране, сообщает сайт главы азербайджанского государства.
«На сегодняшних встречах мы выразили надежду на то, что усилия России, Ирана и Турции дадут результаты в сирийском вопросе, и дело, начатое в Астане, завершится успешно, и сирийский конфликт будет разрешен путем переговоров», - сказал Х.Рухани.
Он отметил близость позиций Азербайджана и Ирана по региональным вопросам.
«Мы имеем общие позиции по сирийскому и иракскому вопросам. Мы считаем, что террористические идеи и мысли в этом регионе должны быть навсегда искоренены», - сказал Х.Рухани.
По его словам, Иран уважает территориальную целостность всех стран и конфликты должны решаться посредством переговоров, дипломатическим путем.
А.Ахундов
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