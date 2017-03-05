Израиль должен взаимодействовать с РФ и США, чтобы сдерживать Иран, считает лидер израильской оппозиции Герцог

Лидер израильской оппозиции Ицхак Герцог выступает за взаимодействие Израиля с Россией и США для сдерживания Ирана.

"Я верю, что всем нам необходимо совместно работать для того, чтобы сдерживать Иран и его шаги. Мы обеспокоены его стратегическими целями в регионе и должны взаимодействовать с Россией, США и другими силами, особенно в контексте того, что ваша страна играет большую роль в регионе. Это необходимо обсудить". - сказал И.Герцог в интервью "Интерфаксу", отвечая на вопрос о том, поддерживает ли он создание антииранского альянса.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что США хотят создать военный альянс на Ближнем Востоке, который объединит противоборствующие Ирану страны, в том числе Израиль.

Министр обороны Израиля Авигдор Либерман так же недавно выступил с подобной инициативой.

"Я думаю, что в настоящее время это очень хорошая возможность для умеренной суннитской страны, которая противостоит таким угрозам как ДАЕШ (ИГИЛ, запрещена в РФ), и хотела бы взаимодействовать с другими умеренными и сильными игроками в регионе и в мире. Говоря о регионе, я подразумеваю Израиль, а о мире - США, Россию, Европу и другие силы, сдерживающие ДАЕШ (ИГИЛ) и Иран", - подчеркнул лидер израильской оппозиции.

"Как часть таких усилий они так же могут послужить платформой для новой инициативы по палестино-израильскому урегулированию, собрать всех партнеров вместе в одной комнате и попытаться выработать новые основные принципы для достижения мира между нами и палестинцами на основе принципа двух государств", - подчеркнул И.Герцог.