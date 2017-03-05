Тони Блэр не обсуждал возможность работы советником Дональда Трампа - представитель британского политика

Представить бывшего премьера Великобритании Тони Блэра опроверг сообщения СМИ о том, что политик вел переговоры с зятем президента США Дональда Трампа Джаредом Кушнером о работе в американской администрации.
Ранее британский еженедельник The Mail on Sunday сообщил, что Т.Блэр встречался с Дж.Кушнером и обсуждал с ним вопрос о работе в администрации американского президента в качестве советника по Ближнему Востоку.
В сообщении отмечается, что зять Д.Трампа с сентября прошлого года трижды встречался с Т.Блэром.
Представитель экс-премьера распространил следующее заявление: "Сообщение The Mail on Sunday является выдумкой. У мистера Блэра не было намерений работать советником президента по Ближнему Востоку. Он не вел никаких обсуждений на тему работы на нового президента в этой ли какой-либо другой роли".
Ранее представитель Т.Блэра заявил, что "не намерен комментировать вопросы частных бесед".
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