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Дальнее зарубежье 05.03.2017 18:40

ИГИЛ в Мосуле активно используют террористов-смертников и снайперов

Для препятствования наступлению иракских сил безопасности и армии на Мосул боевики ИГИЛ (ИГ, организация запрещена в РФ) активно используют заминированные автомобили, террористов-смертников и снайперов, сообщило агентство "Ассошиэйтед пресс" (АР) со ссылкой на командование дивизии спецназа федеральной полиции.

Спецназовцам уже удалось обезвредить не менее шести заминированных автомобилей с террористами-смертниками.

Источник АП рассказал, что боевики ИГИЛ "переходят от дома к дому", где размещают снайперов и группы минометчиков, чтобы остановить развитие наступления.

По его словам, силы федеральной полиции Ирака приближаются к району правительственных зданий города.

Как сообщалось, силы безопасности Ирака в воскресенье предприняли наступление на четыре западных пригорода города Мосула.

"Федеральная полиция и дивизия быстрого реагирования атаковали пригороды Мосула Аль-Диндан и Аль-Даваса", - говорится в заявлении иракского военное командование.

Одновременно, как указывается в другом заявлении командования, "силы антитеррористической структуры начали наступление на пригороды Аль-Самуд и Таль аль-Руман".

Операция по освобождению Мосула от боевиков ИГИЛ была начата иракской армией и курдским ополчением при авиационной и наземной поддержки международной коалиции во главе с США в феврале.

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Тэги: ИРАК, МОСУЛ, СМЕРТНИКИ, СНАЙПЕРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]