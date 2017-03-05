ИГИЛ в Мосуле активно используют террористов-смертников и снайперов

Для препятствования наступлению иракских сил безопасности и армии на Мосул боевики ИГИЛ (ИГ, организация запрещена в РФ) активно используют заминированные автомобили, террористов-смертников и снайперов, сообщило агентство "Ассошиэйтед пресс" (АР) со ссылкой на командование дивизии спецназа федеральной полиции.

Спецназовцам уже удалось обезвредить не менее шести заминированных автомобилей с террористами-смертниками.

Источник АП рассказал, что боевики ИГИЛ "переходят от дома к дому", где размещают снайперов и группы минометчиков, чтобы остановить развитие наступления.

По его словам, силы федеральной полиции Ирака приближаются к району правительственных зданий города.

Как сообщалось, силы безопасности Ирака в воскресенье предприняли наступление на четыре западных пригорода города Мосула.

"Федеральная полиция и дивизия быстрого реагирования атаковали пригороды Мосула Аль-Диндан и Аль-Даваса", - говорится в заявлении иракского военное командование.

Одновременно, как указывается в другом заявлении командования, "силы антитеррористической структуры начали наступление на пригороды Аль-Самуд и Таль аль-Руман".

Операция по освобождению Мосула от боевиков ИГИЛ была начата иракской армией и курдским ополчением при авиационной и наземной поддержки международной коалиции во главе с США в феврале.